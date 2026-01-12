Новый график движения транспорта в Харькове предусматривает корректировку отдельного рейса, что повлияет на удобство передвижения по городу.

Новый график движения транспорта в Харькове был введен с 10 января и затронул он маршрут трамвая №8, сообщает Politeka.

Как проинформировали в Телеграмм-канале "Транспорт Харькова", новый график движения предусматривает изменения в курсировании трамвая №8.

С 10 января он ездит между улицей Одесской и парком Машиностроителей на протяжении всего дня. Обновленный маршрут проходит через проспект Байрона, улицы Морозова, Георгия Тарасенко, Молочную, микрорайон Защитников Украины и проспект Героев Харькова.

Далее – через улицу Кошкина и возвращает на улицу Георгия Тарасенко в парк Машиностроителей. В обратном направлении трамвай следует проспектом Героев Харькова, микрорайоном Защитников Украины и далее по привычному маршруту.

Местных жителей призывают учитывать новый график движения в Харькове, чтобы проникнуть в их недоразумения и неудобства.

Напомним, что параллельно с этим изменения произошли и в системе оплаты проезда. Как отмечает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, с 1 января 2026 года для всех видов общественного транспорта Украины был введен единый билет.

Это означает, что пассажирский электронный билет стал цифровым документом, полностью равнозначным бумажному, и четко отражает оплату и ответственность перевозчика.

Унификация касается не только автобусов и троллейбусов, но трамваев и метрополитена. По словам замминистра Сергея Деркача, это первый случай, когда нормативно утверждены детальные требования к городскому электротранспорту.

Обновленные правила позволяют пассажиру видеть за что он платит и кто отвечает за его безопасность, а также создают основу для будущей системы Smart Ticket.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: кто рискует потерять соцподдержку.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: куда обращаться, чтобы получить крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно могут предоставить и куда обращаться.