Подорожание гречихи в Запорожье уже влияет на цены в магазинах.

В начале 2026 года наблюдается подорожание гречки в Запорожье, сообщает Politeka.

Об этом сообщают местные супермаркеты и эксперты.

После резкого роста цен в 2025 году темпы повышения несколько замедлились, но полной стабильности на рынке пока нет.

Экономист Владимир Чиж объясняет, что на стоимость крупы влияют как внутренние факторы – повышение затрат на производство, дорогие энергоносители и сложная логистика, так и внешние – колебания мировых рынков сырья и продовольствия.

По его словам, гречка остается одной из самых доступных круп для украинцев. В конце прошлого года средняя цена килограмма составляла 37–38 гривен, что примерно на треть больше по сравнению с декабрем 2024 года.

Эксперт прогнозирует, что в течение 2026 года цена может вырасти еще на 8–10% до 40–42 гривен за килограмм. Основными причинами называют умеренный рост стоимости зерновых культур, а избыток отдельных видов круп на мировом рынке несколько сдерживает повышение.

На уровень стоимости также влияют погодные условия, сезонность и объем урожая. Владимир Чиж отмечает, что давать точные прогнозы до конца года сложно, ведь многое зависит от состояния энергетики, роста тарифов для бизнеса и результатов будущих сборов зерновых культур.

По словам экономиста, в течение года прогнозы придется регулярно уточнять, чтобы учитывать изменения на внутреннем и внешнем рынках.

Таким образом, подорожание гречки в Запорожье уже влияет на цены в магазинах и потребителям советуют внимательно следить за тенденциями и планировать расходы на продовольствие.

