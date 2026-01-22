Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області дозволяє сім’ям покрити витрати на житло, забезпечує стабільність та допомагає переселенцям зосередитися на адаптації.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області продовжує надаватися у 2026 році, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднено на сайті Пенсійного фонду України.

У Харківській області переселенці можуть отримати грошову допомогу на проживання для ВПО в межах нових правил.

Виплати призначаються на наступні шість місяців, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї за останні три місяці не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 гривень. Таким чином, максимальний дохід для отримання допомоги не повинен перевищувати 10 380 гривень на одного отримувача.

Є категорії громадян, яким допомога надається незалежно від доходу. Сюди входять отримувачі пенсій до 10 380 гривень, особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю до 18 років, діти-сироти та ті, хто позбавлений батьківського піклування до 23 років, а також батьки-вихователі, прийомні батьки та опікуни.

Для оформлення допомоги переселенці подають заяву до органів соціального захисту населення та надають документи, що підтверджують дохід і статус. Фахівці перевіряють дані та призначають виплати відповідно до встановлених правил.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області дозволяє сім’ям покрити витрати на житло, забезпечує стабільність та допомагає переселенцям зосередитися на адаптації у новому середовищі.

Детальнішу інформацію про умови отримання виплат можна отримати у місцевих центрах соціального захисту або на офіційному порталі Пенсійного фонду України.

