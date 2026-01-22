Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области позволяет семьям покрыть расходы на жилье, обеспечивает стабильность и помогает переселенцам сосредоточиться на адаптации.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области продолжает предоставляться в 2026 году, сообщает Politeka.

Информация обнародована на сайте Пенсионного фонда Украины.

В Харьковской области переселенцы могут получить денежную помощь для проживания для ВПЛ в рамках новых правил.

Выплаты назначаются на следующие шесть месяцев, если среднемесячный доход на одного члена семьи за последние три месяца не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность.

По состоянию на 1 января 2026 прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 гривен. Таким образом, максимальный доход для получения пособия не должен превышать 10380 гривен на одного получателя.

Есть категории граждан, которым помощь оказывается вне зависимости от дохода. Сюда входят получатели пенсий до 10 380 гривен, лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, дети-сироты и лишенные родительской опеки до 23 лет, а также родители-воспитатели, приемные родители и опекуны.

Для оформления помощи переселенцы подают заявление в органы социальной защиты населения и предоставляют документы, подтверждающие доход и статус. Специалисты проверяют данные и назначают выплаты в соответствии с установленными правилами.

Денежное пособие на проживание для ВПЛ в Харьковской области позволяет семьям покрыть расходы на жилье, обеспечивает стабильность и помогает переселенцам сосредоточиться на адаптации в новой среде.

Более подробную информацию об условиях получения выплат можно получить в местных центрах социальной защиты или на официальном портале Пенсионного фонда Украины.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс