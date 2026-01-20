Графік відключення газу з 21 до 26 січня у Волинській області внесе вевні незручності у побут місцевих жителів.

Графік відключення газу з 21 до 26 січня у Волинській області передбачає тимчасове припинення газопостачання у понад 70 будинках у трьох районах через проведення планових технічних робіт, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 21 до 26 січня у Волинській області охоплює будинки у Володимирському, Ковельському та Луцькому районах.

Розклад робіт розрахований на весь січень 2026 року, однак ми зібрали адреси, які зіштовхнуться з обмеженнями в період з 21.01 до 26.01.

У Володимирському районі в місті Нововолинськ роботи проводять за адресами: 15-й, 17 — 22-23.01.2026, 15-й, 20 — 26.01.2026.

У Ковельському районі в місті Ковель планується обслуговування на: Володимира Кияна, 35/А — 20-23.01.2026, Брестська, 111В — 26.01.2026.

У Луцькому районі тимчасове обмеження відбудеться за адресами: Рівненська, 109 — 21.01.2026, Рівненська, 111 — 21.01.2026, Софії Ковалевської, 23 — 22.01.2026, Софії Ковалевської, 23/А — 22.01.2026, Софії Ковалевської, 25 — 26.01.2026, Софії Ковалевської, 27 — 26.01.2026, Софії Ковалевської, 52 — 26.01.2026.

Представники газової компанії наголошують, що всі роботи проводяться для забезпечення безпеки та стабільності газопостачання, а мешканці будинків повинні перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та лічильниками на час техобслуговування.

Варто зазначити, що графік відключення газу з 21 до 26 січня у Волинській області розроблений таким чином, щоб мінімізувати незручності для мешканців та забезпечити швидке відновлення газопостачання після завершення робіт.

