Графики отключения света в Кировоградской области на 22 января составлены «Кировоградоблэнерго».

Украинцев предупредили о подробных графиках отключения света в Кировоградской области на 22 января, которые охватят ряд населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Следует учесть графики отключения света в Кировоградской области на 22 января, которые были введены из-за масштабных плановых работ. В Александровском обществе отключения будут продолжаться в разный временной промежуток в таких населенных пунктах:

09:00–13:00 населённый пункт Кытайгород улицы:

Вячеслава Чорновила - 7, 11, 13, 20, 30, 36, 39-40, 44-45

Ивана Франко - 6, 9

Шевченка - 11, 17-19, 21-23, 25, 27-29, 34, 40

09:30–15:30 населенный пункт Гайдамацьке улицы:

Рынкова- 1, 3, 5, 7, 15, 19, 23, 25

Центральна - 73, 75, 77, 91, 98, 100, 114, 120, 122, 124

10:00–16:00 населенный пункт Любомырка улицы:

Лисова — 1–2, 4, 6, 8–11, 13, 15–18, 22, 25–27, 29–30, 32, 34, 40–43, 46–48, 50, 53–54, 58, 64, 66–68, 70, 74–75, 77–78, 81, 84, 86, 88

Тясмынська — 2, 5–6, 17, 21, 25, 27, 34, 42, 56, 74, 76

Центральна — 1, 3–4, 8

Шкильна — 1, 5–6, 9, 11, 13, 16, 18–20, 22–23, 26, 32–33, 37, 40–42, 45, 47, 50, 52–56, 58

10:00–16:00 населенный пункт Трылисы улицы:

Молодижна — 1–2, 5–7, 9–12, 14

Нова — 1–2

Т. Шевченка — 2–6, 8, 10–11, 13–14

Тыха — 9, 15, 19, 21

Ограничения также касаются Кропивницкого района. Свет будут выключать с 9 до 17 в следующих населенных пунктах:

Вильне улица:

Евгения Бурка- 19, 21, 21а, 27, 30-32, 32а, 33-34, 34А, 35-38, 40-44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56

Центральна - 18

Могутне улица:

Набережна — 19, 23, 29, 37, 39–40, 43, 46а, 49, 51, 54

Степова — 8

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Кировоградской области: в 2026 году выплата выросла, кто получит больше.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: по какому адресу ее предоставляют.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: кто может ждать более 6 тысяч от государства.