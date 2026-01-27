Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за визначеним порядком.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі триває в межах міської програми підтримки літніх жителів, які опинилися у складних обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціатива зосереджена на людях поважного віку, що втратили стабільний дохід або постраждали через війну. Основну увагу приділяють забезпеченню базових потреб у холодний сезон.

Першочергово ресурси спрямовують домогосподарствам із низьким рівнем забезпечення, а також оселям, пошкодженим після 24 лютого 2022 року, розташованим у безпечних районах міста та прилеглих громад.

Серед отримувачів — громадяни з інвалідністю, люди з хронічними недугами, самотні мешканці старшого віку та особи з обмеженою рухливістю. Окремо враховують ситуації, коли в помешканні проживають одна або дві літні особи без родинної підтримки.

Організацією процесу займаються благодійні структури, зокрема фонд «Карітас», у взаємодії з місцевими службами. Розподіл здійснюється з урахуванням фактичних потреб, щоб охопити найбільш уразливі групи.

Фахівці зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за визначеним порядком. Літнім містянам радять завчасно дізнаватися про графіки видачі та готувати необхідні документи.

Додатково передбачені консультації соціальних працівників і волонтерів, які допомагають зорієнтуватися в доступних видах підтримки та супроводжують учасників програми.

Крім того, у Запорізькій області також можна отримати безкоштовні продукти. Усі продукти харчування закуповуються у перевірених постачальників і регулярно перевіряються на якість і безпеку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду в Запоріжжі: які саме зміни відбулися у місті

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: кого кличуть на зарплату від 15 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям готові допомогти, що можна отримати