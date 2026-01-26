Подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане з підвищенням цін на пальне та іншими витратами.

Подорожчання проїзду в Одеській області набуло чинності з 10 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Найбільші зміни торкнулися маршруту №560 «Білгород-Дністровський — Одеса», який щодня перевозить сотні пасажирів із міста та навколишніх сіл. Тепер квиток коштує 200 гривень замість 160, що на 40 гривень більше. Пасажири відзначають, що новий тариф помітно вплине на щомісячні витрати сімей.

Перевізники пояснюють, що подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане з підвищенням цін на пальне, витратами на обслуговування автобусів та необхідністю забезпечити безпечну і своєчасну роботу маршрутів. Місцева громада вже активно обговорює нововведення, побоюючись подальшого збільшення транспортних витрат.

Розклад відправлень із Білгорода-Дністровського наразі такий: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50 та 18:00. Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна) здійснюються о 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 та 20:00. Перевізники радять уточнювати актуальний графік у диспетчерів через можливі коригування.

В обласному центрі триває розширення мережі соціальних автобусів. Новий безкоштовний маршрут «просп. Свободи — вул. Архітекторська» дублює трамвай №27 і забезпечує зручне сполучення між районами, що особливо важливо під час перебоїв з електропостачанням.

Такі заходи допомагають зберегти доступність транспорту для громадян та пом’якшити вплив підвищених тарифів на поїздки, забезпечуючи комфорт і безперебійну роботу маршрутів.

Жителям радять планувати поїздки заздалегідь та відстежувати оновлення графіків, щоб мінімізувати незручності через нові тарифи.

