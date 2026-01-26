Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набуло чинності на початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію надало комунальне підприємство «Костопільводоканал». Зміни стосуються водопостачання та водовідведення.

За рішенням міської ради кубометр води коштує 38,14 гривень, а каналізаційна послуга – 42,10 гривень з ПДВ. Саме за цими розцінками мешканці отримують платіжки з січня.

У міській владі пояснюють, що підвищення пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, технічне обслуговування мереж, закупівлю матеріалів і оплату праці персоналу. Для стабільності систем у умовах воєнного стану використовують резервні автономні установки на випадок відключень світла.

Фахівці «Костопільводоканалу» додають, що незаконні підключення, відсутність лічильників і збільшене споживання створюють додаткове навантаження на мережі і впливають на фінансову ситуацію підприємства.

Для прозорості нові тарифи порівняли із сусідніми громадами, щоб жителі могли оцінити зміни та скоригувати власний бюджет.

Експерти підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на підтримку якості обслуговування та безперебійну роботу інфраструктури. Мешканцям радять завчасно планувати оплату, перевіряти наявність лічильників і слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб уникнути накопичення боргів.

Своєчасна оплата гарантує стабільне водопостачання та безперервну роботу каналізаційної системи громади.

Регулярна перевірка рахунків і планування витрат допомагає зберегти стабільний доступ до всіх комунальних послуг.

