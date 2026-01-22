З метою підвищення надійності електропостачання вводяться графіки відключення світла в Одеській області на 23 січня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 23 січня охоплять низку населених пунктів через планові роботи, що будуть проводити енергетики, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи у Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада. Вони охоплять такі населені пункти:

з 08:00 до 19:00 в селі Соболівка, вулиці Польова, Шевченка;

з 08:00 до 19:00 в селі Новоселівка;

з 08:00 до 19:00 в селищі Чубівка, вул. Привокзальна;

з 08:00 до 17:00 в селі Мардарівка, вул. Новоселів.

У межах Окнянської селищної територіальної громади також будуть знеструмлення з 8 до 19 години. Вони стосуються наступних населених пунктів:

с. Маяки.

с. Іванівка.

с. Антонівка.

с. Володимирівка.

с. Дем’янівка.

с. Ставрове.

Біляївська міська рада повідомила про знеструмлення в межах своєї громади. Вони будуть діяти з 8 до 17 години в населених пунктах:

с. Мирне вул. Новоселів, Сонячна, Центральна.

м. Біляївка

Також З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи у межах Захарівської селищної територіальної громади.у зв’язку з виконанням профілактичних робіт будуть тимчасові відключення електроенергії у період 08:00-19:00 години. Повнітю буде знеструмлено село Карабанове.

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

