Графики отключения света в Одесской области на 23 января охватят ряд населенных пунктов из-за плановых работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.
В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» будет проводить профилактические работы в Куяльницкой сельской объединенной территориальной общине. Они охватят следующие населенные пункты:
- с 08:00 до 19:00 в селе Соболивка, улицы Полевая, Шевченко;
- с 08:00 до 19:00 в селе Новоселивка;
- с 08:00 до 19:00 в поселке Чубивка, ул. Прввокзальна;
- с 08:00 до 17:00 в селе Мардаривка, ул. Новоселив.
В пределах Окнянского поселкового территориального общества также будут обесточены с 8 до 19 часов. Они касаются следующих населённых пунктов:
- с. Маякы.
- с. Иванивка.
- с. Антонивка.
- с. Володымиривка.
- с. Демянивка.
- с. Ставрове.
Беляевский городской совет сообщил об обесточивании в пределах своей общины. Они будут действовать с 8 до 17 часов в населенных пунктах:
- с. Мырне ул. Новоселив, Сонячна, Центральна.
- г. Биляивка
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах Захаровской поселковой территориальной громады. В связи с выполнением профилактических работ будут временные отключения электроэнергии в период 08:00-19:00. Полностью будет обесточена деревня Карабанове.
ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.
