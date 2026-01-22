В целях повышения надежности электроснабжения вводятся графики отключения света в Одесской области на 23 января.

Графики отключения света в Одесской области на 23 января охватят ряд населенных пунктов из-за плановых работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» будет проводить профилактические работы в Куяльницкой сельской объединенной территориальной общине. Они охватят следующие населенные пункты:

с 08:00 до 19:00 в селе Соболивка, улицы Полевая, Шевченко;

с 08:00 до 19:00 в селе Новоселивка;

с 08:00 до 19:00 в поселке Чубивка, ул. Прввокзальна;

с 08:00 до 17:00 в селе Мардаривка, ул. Новоселив.

В пределах Окнянского поселкового территориального общества также будут обесточены с 8 до 19 часов. Они касаются следующих населённых пунктов:

с. Маякы.

с. Иванивка.

с. Антонивка.

с. Володымиривка.

с. Демянивка.

с. Ставрове.

Беляевский городской совет сообщил об обесточивании в пределах своей общины. Они будут действовать с 8 до 17 часов в населенных пунктах:

с. Мырне ул. Новоселив, Сонячна, Центральна.

г. Биляивка

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах Захаровской поселковой территориальной громады. В связи с выполнением профилактических работ будут временные отключения электроэнергии в период 08:00-19:00. Полностью будет обесточена деревня Карабанове.

ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

