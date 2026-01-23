Щоб оформити безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області, необхідно стати на облік.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне переселенцям, які потребують тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на офіційному сайті "Дія".

ВПО та члени їхніх родин можуть отримати помешкання зі спеціального фонду, що формується місцевими радами або уповноваженими органами. Житло надають на строк до одного року, із можливістю продовження, якщо сім’я не знайшла інше приміщення. Мінімальна площа на одну особу — 6 квадратних метрів. Розподіл здійснюється за бальною системою оцінки потреби. Першочергове право мають багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітні, пенсіонери та особи, які втратили працездатність, чиє житло пошкоджене або зруйноване.

Щоб оформити безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області, необхідно стати на облік у ЦНАПі, виконавчому органі сільської чи міської ради або районній адміністрації. Кожній особі чи сім’ї присвоюють індивідуальний номер, який використовується для подальшої ідентифікації.

Для постановки на облік слід подати: копії паспортів та документів, що підтверджують громадянство, довідку ВПО, свідоцтва про родинні зв’язки, ідентифікаційний код та документи про пріоритетне право на житло (якщо є). Пошкоджене або знищене житло підтверджується заявою членів родини.

Відмова можливa лише у двох випадках: якщо не надано повний пакет документів або подані недостовірні дані. Рішення можна оскаржити у судовому порядку.

Для тих, хто не входить до категорій з першочерговим правом, існують альтернативні способи пошуку помешкання. Переселенці можуть звертатися до перевірених контакт-центрів, використовувати державні ресурси, такі як «Прихисток», або волонтерські платформи на кшталт «Допомагай». Усі пропозиції перевіряються вручну, щоб уникнути шахрайства.

Під час пошуку житла важливо підготувати інформацію про себе: кількість осіб, вік, наявність домашніх тварин, потребу у медичній чи психологічній допомозі та орієнтовну дату прибуття. Це допоможе організувати поселення без зайвих затримок.

Державна підтримка забезпечує переселенцям тимчасове проживання, допомагає покрити базові потреби та сприяє адаптації у нових умовах, зберігаючи стабільність життя.

