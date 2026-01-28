Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Кіровоградській області дозволяє не лише пройти обов’язкові обстеження, а й вчасно виявляти ризики для здоров’я.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Кіровоградській області почала діяти з 1 січня 2026 року і передбачає фінансову підтримку для проходження скринінгу, спрямованого на раннє виявлення серйозних захворювань, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Програма «Скринінг здоров’я 40+» охоплює обстеження серцево-судинної системи, діабету другого типу та стану психічного здоров’я. Мета ініціативи — допомогти людям своєчасно помітити перші симптоми хвороб та зберегти активність.

Кожен житель області віком від 40 років отримає персональне запрошення у застосунку «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження запрошення на Дія.Картку зараховують 2000 грн, які можна використати виключно для проходження медичного скринінгу. Для громадян, що не користуються цифровими сервісами, передбачено альтернативний шлях через банки та центри надання адміністративних послуг.

Обстеження можна пройти у державних, комунальних або приватних закладах, які відповідають вимогам МОЗ і НСЗУ. Невдовзі відомство оприлюднить перелік медичних установ, що братимуть участь у програмі.

На реалізацію ініціативи в держбюджеті на 2026 рік закладено 10 млрд грн. Міністерства охорони здоров’я, цифрової трансформації, НСЗУ та партнери забезпечують контроль якості послуг та своєчасне зарахування коштів.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Кіровоградській області дозволяє не лише пройти обов’язкові обстеження, а й вчасно виявляти ризики для здоров’я, що сприяє підтримці активного способу життя.

Для зручності учасників програми організатори радять заздалегідь записуватися на обстеження та планувати візит до медичних закладів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Кіровоградській області: в 2026 році виплата зросла, хто отримає більше.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: за якою адресою її надають.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: хто може чекати на понад 6 тисяч від держави.