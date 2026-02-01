Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві час від часу надають різні благодійні та релігійні організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надають не на постійній основі, а влаштовують видачі в окремі дні, повідомляє Politeka.

Для участі у програмах важливо регулярно стежити за офіційними повідомленнями та перевіряти себе на відповідність встановленим умовам та критеріям вразливості.

До прикладу, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються в місцевій церкві. В неї є офіційний телеграм-канал під назвою "Церква Спасіння Допомога". Організація розташована за адресою проспект Миру, 24.

Саме у цьому телеграм-каналі публікується актуальна інформація про нові видачі продуктової допомоги, умови участі та посилання на реєстраційні форми.

Представники організації наголошують, що графіки та обсяги допомоги можуть змінюватися, тому потенційним отримувачам радять постійно перевіряти офіційні повідомлення, щоб не пропустити можливість отримати підтримку.

Також у місті діє благодійна організація Карітас, яка у січні розпочала чергову програму допомоги. З 8 січня, до прикладу, Карітас проводив видачу спеціалізованих гігієнічних фонд для внутрішньо переміщених осіб.

Програма розрахована на людей з визначеними критеріями вразливості, зокрема осіб з інвалідністю 1, 2 або 3 групи та інвалідністю з дитинства, осіб з важкими захворюваннями, а також людей похилого віку від 70 років.

Фахівці радять враховувати, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві не видаються без попередніх оголошень, а умови участі можуть відрізнятися залежно від конкретної програми та наявних ресурсів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.