Доплати для пенсіонерів у Львівській області у 2026 році нараховуються автоматично для осіб пенсійного віку та ветеранів війни, повідомляє Politeka.

Порядок виплат визначений законом України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту». Документ регламентує права різних категорій громадян на щомісячні надбавки та забезпечує стабільність соціальної підтримки.

Учасники бойових дій отримують додатково 25% прожиткового мінімуму для осіб з втратою працездатності, а також фіксовану виплату 40 гривень.

Якщо загальна пенсія разом із надбавками не досягає встановленого мінімуму, держава надає адресну допомогу. Вона компенсує різницю і дозволяє довести суму до необхідного рівня для підтримки базових потреб.

Окремі вікові групи пенсіонерів отримують щомісячні доплати: від 70 до 74 років — 300 гривень, від 75 до 79 — 456 гривень, а особи старші 80 років — 570 гривень.

Також варто зауважити, що у більшості випадків нарахування здійснюється без звернення до Пенсійного фонду, але лише для тих, чия загальна пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

Особлива увага приділяється пенсіонерам старше 80 років, які проживають самостійно та потребують сторонньої підтримки. Для них передбачена окрема надбавка близько 1 038 гривень щомісяця.

Для оформлення виплати потрібно мати медичний висновок про потребу у догляді та подати заяву до Пенсійного фонду. Саме таким чином доплати для пенсіонерів у Львівській області гарантують додаткову фінансову підтримку та стабільність доходів літніх громадян.

