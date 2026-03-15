У Харкові та області стартувала ініціатива, у межах якої надають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів та допомагають сім’ям у складних умовах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові розподіляють благодійники організації «СпівДія», повідомляє Politeka.

Інформацію про старт гуманітарної ініціативи оприлюднили у Facebook, де команда розповіла про деталі підтримки для родин, які нині переживають складний період.

Йдеться про допомогу сім’ям з дітьми, які проживають у прифронтових громадах і щодня стикаються з наслідками бойових дій. Зокрема, йдеться й про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Проєкт реалізується спільно з Ukraine Children’s Action Project. Основна мета програми полягає у підтримці домогосподарств у холодний період року, коли зростають витрати на тепло та базові потреби.

Особливу увагу організатори приділяють Харківській та Сумській областям, адже ці регіони розташовані поблизу лінії фронту.

Тут мешканці регулярно стикаються з перебоями електроенергії, проблемами з опаленням і нестачею товарів першої необхідності.

У таких умовах навіть базове забезпечення безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Харокві стає серйозною підтримкою.

Наразі волонтери формують продовольчі набори тривалого зберігання, які дозволять родинам мати запас необхідних харчів. Окрім цього, готують теплі пледи, що особливо важливо для сімей з дітьми у період холодів.

Таким чином, піжтримка спрямована не лише на покриття харчових потреб, а й на створення мінімально комфортних умов для життя.

Програма зимової підтримки «СпівДія» реалізується за підтримки «Дій для дітей України». Благодійники зазначають, що допомога розрахована на сотні сімей у Харківській та Сумській областях.

