Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області доступне переселенцям, які потребують тимчасового прихистку, повідомляє Politeka.

За інформацією державного порталу «Дія», внутрішньо переміщені особи разом із родичами можуть отримати помешкання зі спеціального фонду, який формують органи місцевого самоврядування регіону.

Приміщення надають строком до дванадцяти місяців із можливістю подовження, якщо інший варіант проживання відсутній. Мінімальна норма площі визначена на рівні шести квадратних метрів для кожної особи.

Розподіл здійснюють за бальною системою. Під час оцінки враховують соціальні обставини, склад родини та рівень потреби. Першочергове право мають багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю та літні громадяни, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані.

Щоб оформити безкоштовне житло для ВПО в Львівській області, необхідно стати на облік у ЦНАПі, виконавчих органах громади або районній адміністрації. Після реєстрації заявнику присвоюють унікальний номер для подальшого розгляду.

До пакета документів входять паспорти, довідка переселенця, ідентифікаційний код, підтвердження родинних зв’язків і документи щодо пільгового статусу за наявності. Факт втрати житла підтверджується заявою членів домогосподарства.

Відмову можуть надати лише у разі неповного пакета паперів або подання недостовірних даних. Таке рішення дозволяється оскаржити у судовому порядку.

Переселенцям без пріоритетного статусу радять користуватися державним сервісом «Прихисток», контакт-центрами громад або волонтерськими платформами, де всі пропозиції проходять додаткову перевірку.

