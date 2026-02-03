Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спричинене ростом мінімальної зарплат та іншими причинами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набуло чинності з початку 2026 року та стосується водопостачання, каналізації і вивезення сміття у місцевих громадах, повідомляє Politeka.

За новими тарифами кубометр централізованої води коштує 55,74 грн, водовідведення — 38,28 грн. Вартість вивезення побутових відходів зросла близько на 17%. Для мешканців багатоповерхівок із контейнерною системою встановлено щомісячний платіж 48,14 грн з однієї особи. У приватному секторі ціна становить 48,14 грн за контейнер або 40,02 грн без нього. Перевезення змішаних відходів обійдеться у 127,49 грн за кубометр для населення, 138,74 грн для бюджетних установ і 182,48 грн для інших організацій.

В управлінні житлово-комунального господарства пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області пов’язане з ростом мінімальної зарплати, здорожчанням електроенергії, пального та матеріалів, а також підвищеним податковим навантаженням. Раніше діючі ставки не покривали витрат підприємств і могли негативно впливати на якість сервісу.

Частину додаткових витрат компенсують субсидії та пільги для соціально вразливих груп населення. Це дозволяє підтримувати стабільну роботу мереж, своєчасно виплачувати зарплати та забезпечувати безперебійне водопостачання і каналізацію.

Фахівці радять планувати щомісячні витрати, слідкувати за офіційними повідомленнями та своєчасно оплачувати рахунки. Такі дії допомагають уникнути боргів і зберегти стабільність та якість комунальних послуг у громаді.

