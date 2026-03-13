В уряді поки не називають точних термінів завершення опалювального сезону у Львові на 2026 рік, проте деякі зміни вже відбулися.

Завершення опалювального сезону у Львові ще не настало, проте у місті вже змінили температурний режим, повідомляє Politeka.net.

У міській раді містян попередили про зміни.

В Україну прийшло відчутне весняне потепління, тому в багатьох містах поступово починають змінювати режим роботи систем опалення. У Львові, зокрема, теплопостачання переводять на нічний режим.

У міській раді повідомили, що через підвищення температури повітря вдень подачу тепла до будинків тимчасово призупинятимуть. Водночас у нічні години опалення відновлюватимуть, адже в цей час температура поки залишається досить низькою.

Такий режим означає, що коли температура повітря надворі піднімається вище +6…+8 °C, подачу теплоносія до будинків можуть повністю перекривати. У зв’язку з цим мешканцям радять самостійно регулювати подачу тепла в будинку: зранку закривати засувку, щоб не споживати зайве тепло, а ввечері знову відкривати її, щоб будівля не охолоджувалася. Водночас фахівці наголошують, що часткове перекриття запірно-регулюючої арматури не допускається — вона має бути або повністю відкрита, або повністю закрита.

Разом із тим в уряді поки не називають точних термінів завершення опалювального сезону у Львові на 2026 рік. Остаточне рішення ухвалюватимуть залежно від погодних умов. При цьому влада запевняє, що країна має достатньо ресурсів для стабільної роботи систем теплопостачання.

За словами віцепрем’єр-міністра — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, завершення опалювального сезону не прив’язуватимуть до конкретної дати. Якщо буде потреба, система теплопостачання може працювати навіть до середини квітня. Тож подальші рішення ухвалюватимуть, орієнтуючись насамперед на температурні показники.

