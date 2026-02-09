Дефіцит продуктів в Одесі не очікується, проте ціни на соняшникову олію можуть змінюватися, повідомляє Politeka.

Навіть після ударів по олійних заводах масового браку товару не передбачається. Внутрішнє споживання олії в Україні становить лише 5,6–8% від загального виробництва, що дозволяє зберігати достатню кількість ресурсу для ринку.

Міністерство економіки запевняє, що вартість продуктів залишиться стабільною. Водночас аналітики «АПК-Інформ» відзначають кілька чинників, які можуть вплинути на ціну олії найближчим часом. Експертка Світлана Киричок пояснює: «Ціна може зрости через підвищений попит на експортні партії, знижену активність аграріїв у продажах сировини та збільшення виробничих ризиків».

Вона додає, що витрати на виробництво зростають через дефіцит електроенергії, необхідність додаткових генераторів, логістичні та страхові витрати. Попри це, суттєвого подорожчання соціально важливого продукту чекати не варто.

Державне регулювання цін на соняшникову олію діє з 30 грудня 2021 року. Якщо роздрібна вартість зростає на понад 15% — продавці повинні попереджати покупців за 30 днів, при 10–15% — за два тижні, а при 5–10% — за три дні. Торгова надбавка не може перевищувати 10% оптової ціни виробника або митної вартості.

Таким чином, дефіцит продуктів в Одесі залишатиметься мінімальним, а державне регулювання допомагає стримувати потенційне підвищення цін на олію для споживачів.

Місцевим мешканцям також радять слідкувати за актуальними цінами, планувати покупки та зберігати спокій.

Джерело: glavcom

