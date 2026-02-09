Дефицит продуктов в Одессе будет минимальным, а государственное регулирование помогает сдерживать потенциальное повышение цен.

Дефицита продуктов в Одессе не ожидается, однако цены на подсолнечное масло могут меняться, сообщает Politeka.

Даже после ударов по масляным заводам массовой нехватки товара не предполагается. Внутреннее потребление масла в Украине составляет всего 5,6–8% общего производства, что позволяет сохранять достаточное количество ресурса для рынка.

Министерство экономики уверяет, что стоимость продуктов остается стабильной. В то же время, аналитики «АПК-Информ» отмечают несколько факторов, которые могут повлиять на цену масла в ближайшее время. Эксперт Светлана Киричок объясняет: «Цена может возрасти из-за повышенного спроса на экспортные партии, сниженной активности аграриев в продажах сырья и увеличения производственных рисков».

Она добавляет, что затраты на производство растут из-за дефицита электроэнергии, необходимости дополнительных генераторов, логистических и страховых затрат. Несмотря на это, существенного подорожания социально важного продукта ждать не стоит.

Государственное регулирование цен на подсолнечное масло действует с 30 декабря 2021 года. Если розничная стоимость растет более чем на 15% — продавцы должны предупреждать покупателей за 30 дней, при 10–15% за две недели, а при 5–10% — за три дня. Торговая прибавка не может превышать 10% оптовой цены производителя или таможенной стоимости.

Таким образом, дефицит продуктов в Одессе остается минимальным, а государственное регулирование помогает сдерживать потенциальное повышение цен на масло для потребителей.

Местным жителям советуют следить за актуальными ценами, планировать покупки и сохранять спокойствие.

Источник: glavcom

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.