Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області у 2026 році надається за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, фінансову підтримку отримують внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку та підтвердили потребу у коштах. Нарахування здійснюють на пів року, а продовження можливе за умови дотримання вимог програми.

Ключовим критерієм для участі є середньомісячний дохід родини за попередні три місяці. Він не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність. На початок 2026 року базовий показник складає 2 595 гривень, а максимальний дохід на одного члена сім’ї — 10 380 гривень.

Деякі категорії переселенців отримують виплати незалежно від доходу. Сюди належать пенсіонери з низькими прибутками, люди з інвалідністю першої та другої групи, діти з особливими потребами до повноліття, сироти, молодь без батьківського піклування до 23 років, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Оформлення допомоги відбувається через місцеві управління соціального захисту населення. Заявники подають документи, що підтверджують статус ВПО та рівень доходів. Після перевірки даних ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області.

У Пенсійному фонді наголошують, що програма частково компенсує витрати на оренду житла, харчування та щоденні потреби. Це допомагає сім’ям зберігати стабільність бюджету та швидше адаптуватися у новому середовищі.

Регулярні виплати дозволяють переселенцям планувати витрати та уникати фінансових труднощів у повсякденному житті.

