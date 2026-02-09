Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Одесской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области в 2026 году предоставляется по обновленным правилам, сообщает Politeka.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, финансовую поддержку получают внутренне перемещенные лица, состоящие на учете и подтвердившие потребность в средствах. Начисление производится на полгода, а продление возможно при условии соблюдения требований программы.

Ключевым критерием для участия является среднемесячный доход семьи за три месяца. Он не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На начало 2026 года базовый показатель составляет 2595 гривен, а максимальный доход на одного члена семьи - 10380 гривен.

Некоторые категории переселенцев получают выплаты вне зависимости от дохода. Сюда относятся пенсионеры с низкими доходами, люди с инвалидностью первой и второй группы, дети с особыми потребностями к совершеннолетию, сироты, молодежь без родительской опеки до 23 лет, а также опекуны и приемные семьи.

Оформление помощи осуществляется через местные управления социальной защиты населения. Заявители представляют документы, подтверждающие статус ВПЛ и уровень доходов. После проверки данных принимается решение о начислении денежных средств. Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Одесской области.

В Пенсионном фонде отмечают, что программа частично компенсирует расходы по аренде жилья, питанию и ежедневным потребностям. Это помогает семьям сохранять стабильность бюджета и быстро адаптироваться к новой среде.

Регулярные выплаты позволяют переселенцам планировать расходы и избегать финансовых затруднений в повседневной жизни.

