Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області у 2026 році залишається доступною для внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Пенсійний фонд України уточнює, що підтримка призначена громадянам, які залишили власне житло та фактично мешкають у регіоні. Виплати здійснюють на шість місяців, з можливістю продовження за дотримання умов програми.

Ключовим критерієм отримання допомоги є середній дохід родини за попередні три місяці. Він не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Станом на 1 січня 2026 року базова величина складає 2 595 гривень, а максимальна сума на одного члена сім’ї — 10 380 гривень.

Окремі категорії переселенців можуть отримати кошти незалежно від доходів. Серед них — пенсіонери з невеликими виплатами, люди з інвалідністю I або II групи, діти з обмеженими можливостями, сироти, молодь до 23 років без батьківського піклування, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Оформлення проводиться через місцеві управління соціального захисту населення. Заявники подають документи, що підтверджують статус ВПО та рівень доходів. Після перевірки ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме за такою процедурою реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області.

У Пенсійному фонді зазначають, що програма дозволяє частково покрити витрати на оренду житла, харчування та базові потреби. Це зменшує фінансове навантаження та допомагає переселенцям швидше адаптуватися у новому середовищі. Для отримання додаткових деталей радять звертатися до управлінь соцзахисту або на офіційний портал фонду.

