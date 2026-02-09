Именно по такой процедуре реализуется денежное пособие на жительство для ВПЛ в Харьковской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области в 2026 году остается доступной для внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Пенсионный фонд Украины уточняет, что поддержка предназначена гражданам, покинувшим собственное жилье и фактически проживающим в регионе. Выплаты производятся на шесть месяцев, с возможностью продления при соблюдении условий программы.

Ключевым критерием получения пособия является средний доход семьи за три месяца. Он не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на 1 января 2026 базовая величина составляет 2 595 гривен, а максимальная сумма на одного члена семьи - 10 380 гривен.

Отдельные категории переселенцев могут получить денежные средства независимо от доходов. Среди них пенсионеры с небольшими выплатами, люди с инвалидностью I или II группы, дети с ограниченными возможностями, сироты, молодежь до 23 лет без родительской опеки, а также опекуны и приемные семьи.

Оформление производится через местные управления социальной защиты населения. Заявители представляют документы, подтверждающие статус ВПЛ и уровень доходов. После проверки принимается решение о начислении денежных средств.

В Пенсионном фонде отмечают, что программа позволяет частично покрыть расходы по аренде жилья, питанию и базовым потребностям. Это уменьшает финансовую нагрузку и помогает переселенцам быстрее адаптироваться в новой среде. Для получения дополнительных деталей советуют обращаться в управления соцзащиты или на официальный портал фонда.

