Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни охоплюють централізоване водопостачання та водовідведення у всіх громадах регіону, що обслуговуються КП «Облводоканал». Нові ставки вже враховані у платіжках мешканців і застосовуються відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306.

Для населення, яке не веде господарську діяльність, тариф на воду встановлено на рівні 45,54 гривні без ПДВ та 54,65 гривні з податком. Послуги водовідведення коштуватимуть 44,74 гривні без ПДВ та 53,69 гривні з ПДВ. Для комерційних підприємств діють окремі ставки: 24,44 гривні за кубометр без ПДВ і 29,33 гривні з податком.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому нові тарифи не поширюються на його жителів. Для решти громад зміни спрямовані на забезпечення стабільного функціонування мереж, своєчасне обслуговування обладнання та модернізацію систем водопостачання і каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зумовлене ростом витрат на електроенергію, ремонт та технічне обслуговування систем, а також закупівлею матеріалів для безперебійного забезпечення послуг. Це дозволяє уникнути аварій, підтримувати тиск у трубопроводах і гарантувати належну якість води.

Фахівці радять мешканцям контролювати нарахування, перевіряти показники лічильників, планувати щомісячний бюджет та вчасно оплачувати рахунки. Це допомагає уникнути заборгованості, штрафів і забезпечує безперервну подачу води та стабільну роботу каналізаційних систем.

Регулярне відстеження змін і дотримання графіку оплати гарантує, що громади отримуватимуть надійні послуги, а інфраструктура залишатиметься стабільною навіть під час підвищеного навантаження.

Додатково експерти радять економно використовувати ресурси та слідкувати за витратами, щоб платіжки залишалися контрольованими і мережі працювали без перебоїв.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: де можна отримати 42 тисячі та хто у списку щасливчиків.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить.