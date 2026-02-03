Діютимуть планові графіки відключення світла в Чернігові через проведення робіт на міських електромережах 4 лютого.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

Діютимуть планові графіки відключення світла в Чернігові через проведення робіт на міських електромережах 4 лютого. Знеструмлення стосуватиметься окремих районів і вулиць міста. Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

З 10 до 16 години додаткові графіки будуть діяти на вулицях:

Дачне товариство "Лелека" — 15, 16, 17, 21, 26, 27;

Ушинського — 14

З 9 до 17 години триватимуть обмеження в місті. Вони охоплять наступні будинки в Чернігові:

1-й Глухівський — 1, 3, 4, 6, 7, 9, 1а, 3а, 6а;

2-й Глухівський — 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 6а;

Алєксєєва — 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а;

Батюка — 3, 5, 7, 9, 5А;

Василя Будника — 3–41, 4а, 27а, 27б, 41А;

Володимира Неговського — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 12а, 16А, 17/19;

Геологічна — 4–46, 48–55, 57, 59, 61, 67, 69, 12А, 12Б, 18а, 30а, 34а, 34б, 50а, 51а, 51Б, 51В, 54А;

Гетьмана Полуботка — 10, 128, 130;

Глухівська — 1–10, 2а, 2б, 3а;

Городнянська — 1–11, 13, 15, 17, 19, 21, 8а, 8б, 10а;

Дмитра Самоквасова — 1–6;

Добровольців — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 5а;

Єлецька — 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 12а, 14б, 16А, 20а, 20б;

Земська — 65;

Ковпака — 1;

Комка — 1–7, 9–11, 13, 15–17, 19, 21, 1а, 5а, 6/2;

Корюківська — 1;

Коцюбинського — 61, 63;

Красносільського — 1–8, 10, 12–19, 20, 22–29, 31, 1а, 2а, 3а, 4а, 8а, 10А, 10б, 13а, 14А, 15а, 20а, 21а, 21б, 25а, 26а;

Кукушанка — 1;

Леоніда Каденюка — 1–23, 6а, 15а, 17А, 23а;

Льотна — 3а, 30, 32, 33, 35;

Льотний — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 5б;

Миру — 2, 4, 6, 2а, 4а, 6а, 6б;

Михалевича — 15;

Молчанова — 1–9, 11, 13, 15, 17, 2а, 5А, 8а;

Нафтовиків — 1–17, 19, 21, 63–117, 1А, 3а, 89в, 103а, 103в, 105а, 107А, 109, 109а, 109Б, 111а;

Олександра Довженка — 1–6, 8, 10, 12, 14, 15, 8А, 12а;

Олександра Тищинського — 3–34, 36, 38–42, 44, 46, 48, 49, 4а, 19а, 20а, 46б;

Партизанський — 1–35;

Пласту — 2а, 3–32, 18а, 26А;

Полуботка — 6, 10, 63, 73, 75, 83, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 108А, 118, 122а, 124, 124а, 126а, 126б, 128, 128а, 128б, 130, 130а, 77А, 77Б, 84а;

Привітна — 2–21, 23, 25, 27, 20а, 27а;

Прорізна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

П’ятницька — 4, 6, 8, 4А, 6/5;

Сагайдак — 1–24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 1а, 6а, 8а, 10а, 13б, 14А, 15а, 24а;

Сагайдак 1-й — 12, 17;

Садова — 11А;

Седнівський — 1, 3, 4, 7–11, 14–16, 18, 1а, 3а, 7а, 8а, 9а, 11а, 13а, 14а, 15а, 17Б;

Сонячна-Подусівка — 3–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2а, 2Б, 6а, 8а, 14А;

Спортивна — 6, 32–69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 36а, 48/1, 59А, 62А, 64а, 77а;

Старостриженська — 3–23, 6а, 14а, 18а, 23а;

Стрілецька — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 14А, 40А, 40б, 42А, 44а, 50В, 52а, 52б;

Тероборони — 52а, 52б, 54, 54а, 56–159;

Тиха — 3;

Федора Уманця — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39–41, 43, 45, 47, 3а, 9А, 19а, 2/170, 2/61, 29а;

Юрія Мезенцева — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85;

Ягідна — 1–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 18а, 19а, 20а.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

