Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набрало чинності з 1 січня 2026 року. Зміни стосуються вивезення сміття та обслуговування житлових будинків, повідомляє Politeka.

Для приватного сектора новий тариф складає 37,50 гривень на особу щомісяця. Мешканці багатоквартирних будинків платитимуть 36,55 гривень за людину. Збільшення пов’язане зі зростанням витрат на паливо, технічне обслуговування та підвищенням зарплат співробітників комунального підприємства «Менакомунпослуга».

Місцева влада запевняє, що коригування допоможе забезпечити стабільну роботу системи поводження з відходами та підтримку якості обслуговування. Жителям радять своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути боргів та гарантувати безперервне надання послуг.

На останньому засіданні міської ради також ухвалили програму допомоги постраждалим від бойових дій. Один із громадян отримав 30 580 гривень на відновлення житла в межах ініціативи «єВідновлення».

Фахівці також підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства до реальних витрат. Жителям радять планувати щомісячні платежі заздалегідь та стежити за оновленнями на офіційних ресурсах ради.

Своєчасна оплата допомагає уникнути штрафів і підтримує безперебійну роботу систем життєзабезпечення, особливо на зимовий період.

Планування витрат дозволяє місцевим українцям зберегти стабільний доступ до всіх комунальних послуг, а також уникнути непередбачених труднощів.

