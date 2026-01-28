Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансової моделі підприємства у відповідність до реальних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області офіційно набрало чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Оновлення торкнулося вартості вивезення побутових відходів, а також утримання житлового фонду на території регіону.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, для мешканців приватного сектору щомісячна плата встановлена на рівні 37,50 гривень з однієї особи. Для жителів багатоквартирних будинків сума складає 36,55 гривень на людину. Нові показники почали застосовуватися автоматично з початку року.

У комунальному підприємстві «Менакомунпослуга» пояснюють, що коригування вартості зумовлене низкою економічних чинників. Серед основних причин називають подорожчання пального, зростання витрат на технічне обслуговування спецтехніки, а також необхідність перегляду рівня оплати праці працівників галузі.

Представники місцевої влади зазначають, що такі зміни мають забезпечити стабільне функціонування системи поводження з відходами. За їх словами, ухвалене рішення дозволяє підтримувати якість сервісу та уникнути перебоїв у наданні житлово-комунальних послуг, зокрема в умовах підвищеного навантаження.

Окремо на останньому засіданні міської ради депутати розглянули соціальні питання. Було затверджено програму фінансової підтримки громадян, чиє житло зазнало пошкоджень унаслідок бойових дій. У межах державної ініціативи «єВідновлення» один із заявників отримав 30 580 гривень для проведення відновлювальних робіт.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансової моделі підприємства у відповідність до реальних витрат. Жителям радять заздалегідь планувати щомісячні платежі, стежити за офіційними повідомленнями органів самоврядування та своєчасно сплачувати рахунки.

Регулярна оплата допомагає уникнути заборгованості, штрафних нарахувань і гарантує безперервну роботу систем життєзабезпечення, особливо у зимовий період. Контроль витрат і поінформованість дозволяють мешканцям зберігати стабільний доступ до сервісів і підтримувати належний стан житлової інфраструктури.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де можна мати від 25 тисяч заробітної плати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: жителів здивували новими цінами.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: від 25 тисяч зарплатні пропонують на деяких вакансіях.