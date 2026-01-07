Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області запроваджується з метою забезпечення безпеки пасажирських перевезень.

Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області вводиться компанією-перевізником "Укрзалізницею" через планові роботи на залізниці, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

У січні та лютому в русі приміських поїздів передбачені тимчасові зміни у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі в Івано-Франківській області. У зазначений період частина приміських поїздів змінюватиме графік руху або буде тимчасово скасована.

Зокрема, на території Івано-Франківської області у дні 15, 16, 19–23 та 26–29 січня, а також 19–21 і 23–28 лютого тимчасово не здійснюватимуть рейси такі приміські поїзди:

№6423 Івано-Франківськ — Стрий;

№6424 Стрий — Івано-Франківськ.

Також 12, 13 та 14 січня, а також у період з 3 по 18 лютого не курсуватимуть приміські поїзди №6432 сполученням Івано-Франківськ – Коломия та №6433 за маршрутом Коломия – Івано-Франківськ.

Тимчасове припинення проїзду пов’язане з проведенням планових робіт, спрямованих на оновлення колійного господарства та підвищення надійності залізничного сполучення.

Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області запроваджується з метою забезпечення безпеки пасажирських перевезень та якісного виконання ремонтних робіт. Пасажирам радять заздалегідь враховувати ці зміни під час планування поїздок, а також за потреби обирати альтернативні маршрути або дати подорожі.

Актуальний розклад руху приміських поїздів та детальний постанційний графік завжди доступні для перегляду на офіційному сайті залізниці.

