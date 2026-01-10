Дефіцит продуктів у Львові та інших регіонах України досить значний, проте стабілізує ринок імпортна продукція, яка не завжди задовольняє українців, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили, з якими проблемами зіштовхнувся український ринок.

На ринку зафіксовано суттєве підвищення цін на тепличні помідори. Ключовим чинником подорожчання стала обмежена пропозиція продукції та дефіцит у Львові, що напряму пов’язано із завершенням основного сезону вирощування. Додатково цінову ситуацію ускладнює стабільно високий споживчий попит, який зберігається навіть за умов скорочення обсягів постачання.

Помітний вплив на формування вартості також має імпортна продукція. Хоча завезені помідори представлені на ринку в незначній кількості, їхня ціна за останній тиждень відчутно зросла. Це, своєю чергою, підтримує загальний високий рівень цін у сегменті тепличних овочів. У середньому вартість томатів наразі приблизно на 20% перевищує показники кінця попереднього робочого тижня.

У результаті споживачам доводиться платити значно більше за помідори як у великих торговельних мережах, так і на продовольчих ринках, що робить цей продукт менш доступним для частини покупців.

Крім цього, спостерігається істотне подорожчання тепличних огірків, що пов’язано з дефіцитом продукції в окремих регіонах країни. Поєднання обмеженої пропозиції з постійним попитом з боку роздрібних торговельних мереж створює умови для подальшого зростання цін у цьому сегменті.

Фахівці пояснюють подорожчання насамперед скороченням пропозиції на внутрішньому ринку. Це пов’язано із завершенням основного сезону вирощування тепличних овочів, унаслідок чого обсяги продукції, доступної для реалізації, істотно зменшилися. За таких умов продавці змушені коригувати ціни в бік зростання, щоб компенсувати обмежені поставки.

Джерело: AgroReview.

