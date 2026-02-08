У міських службах уточнюють, що всі ці локації функціонують як безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі на початок 2026 року доступне у форматі понад тисячі вільних ліжко-місць у місцях тимчасового проживання в межах міста, повідомляє Politeka.

Йдеться про кілька типів об’єктів, які використовують для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Серед них — модульні містечка, гуртожитки, шелтери комунального підприємства «Запоріжремсервіс», а також прихистки, створені за підтримки благодійних організацій.

У міських службах уточнюють, що всі ці локації функціонують як безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі. Дані щодо наявності вільних місць постійно актуалізуються, оскільки заселення та виїзд відбуваються регулярно.

Актуальну інформацію переселенці можуть отримати через департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації за телефоном 061 764 42 65. Також працює гаряча лінія транзитного центру — 0 800 331 630, де надають консультації щодо доступних варіантів розміщення.

Окремо консультаційну підтримку забезпечує координатор Асоціації шелтерів Микола Городенський. Звернутися до нього можна за номером 095 337 22 60, щоб уточнити можливість поселення на конкретну дату.

Для заселення необхідно підготувати стандартний пакет документів. До переліку входять паспорт, ідентифікаційний код, довідка внутрішньо переміщеної особи, документи про наявні пільги за потреби, а також папери всіх членів родини, які планують проживати разом.

У соціальних службах наголошують, що частину документів дозволено подати вже після фактичного розміщення. На це передбачено до 30 календарних днів. Також допускається використання електронних документів через застосунок «Дія».

Процедура поселення передбачає особистий приїзд до обраного місця тимчасового проживання та укладання відповідного договору. Такий документ оформлюють строком на шість місяців із можливістю подальшого продовження залежно від обставин і наявності вільних місць.

