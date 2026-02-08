В городских службах уточняют, что все эти локации функционируют как бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье на начало 2026 года доступно в формате более тысячи свободных койко-мест в местах временного проживания в пределах города, сообщает Politeka.

Речь идет о нескольких типах объектов, которые используются для размещения внутри перемещенных лиц. Среди них – модульные городки, общежития, шелтеры коммунального предприятия «Запорожремсервис», а также приюты, созданные при поддержке благотворительных организаций.

В городских службах уточняют, что все эти локации функционируют как бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье. Данные о наличии свободных мест постоянно актуализируются, поскольку заселение и выезд проходят регулярно.

Актуальную информацию переселенцы могут получить через департамент социальной защиты населения Запорожской областной государственной администрации по телефону 061 764 42 65. Также работает горячая линия транзитного центра - 0 800 331 630, где предоставляют консультации по доступным вариантам размещения.

Отдельно консультационную поддержку обеспечивает координатор Ассоциации шелтеров Николай Городенский. Обратиться к нему можно по номеру 0953372260, чтобы уточнить возможность поселения на конкретную дату.

Для заселения нужно подготовить стандартный пакет документов. В список входят паспорт, идентификационный код, справка внутренне перемещенного лица, документы об имеющихся льготах по нуждам, а также бумаги всех членов семьи, которые планируют проживать вместе.

В социальных службах отмечают, что часть документов разрешено предоставить уже после фактического размещения. Это предусмотрено до 30 календарных дней. Также допускается использование электронных документов через приложение "Дія".

Процедура поселения предусматривает личный приезд в выбранное место временного проживания и заключение соответствующего договора. Такой документ оформляют сроком на шесть месяцев с возможностью дальнейшего продления в зависимости от обстоятельств и свободных мест.

