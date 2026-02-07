Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на приведення фінансової моделі до економічно обґрунтованих показників.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення, що безпосередньо впливають на щомісячні рахунки мешканців.

Рішення ухвалили після ретельного аналізу фінансових показників місцевих комунальних підприємств. Нові ставки затвердив виконавчий комітет спільно з КП «Комунальник» на останньому засіданні.

За розрахунками, кубометр води тепер коштує 30,97 грн, а послуги з каналізації — 20,99 грн. Середній щомісячний платіж на одного споживача з урахуванням ПДВ становить 280,58 грн, що на 21% більше попереднього рівня.

Керівник підприємства Андрій Клепач зазначив, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на приведення фінансової моделі до економічно обґрунтованих показників. Основні фактори — зростання вартості електроенергії, додаткові витрати на обслуговування мереж і придбання матеріалів.

Фахівці підкреслюють, що нові ставки гарантують стабільну роботу систем, безперервне постачання води та нормальне функціонування каналізаційних мереж. Вони також дозволяють проводити планові ремонти та модернізацію інженерної інфраструктури.

Мешканцям радять перевіряти показники лічильників, планувати щомісячний бюджет і оплачувати рахунки вчасно, щоб уникнути заборгованості та забезпечити стабільність комунальних послуг.

Для економії експерти також рекомендують контролювати споживання води та слідкувати за станом сантехніки, що допомагає зменшити платіжки й підтримати ефективність систем.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.