Прогноз погоди в Одесі на березень свідчить про поступове потепління та перехід від ранньої весняної прохолоди до більш комфортної погоди, повідомляє Politeka.

Перші дні місяця будуть прохолодними і дощовими, а останні — сонячними, сприятливими для прогулянок та відпочинку на відкритому повітрі.

Перша декада (01–10 березня)

Початок місяця очікується відносно холодним. Денна температура тримається в межах +5…+8°C, а вночі повітря може охолоджуватися до -1…+2°C. Найбільше опадів прогнозується 3 березня та з 6 по 9 число — дощі будуть тривалими, тому місцевим жителям радять брати з собою парасолі. Інші дні будуть переважно хмарними, сонячні промінці з’являтимуться рідко.

Друга декада (11–20 березня)

Середина місяця обіцяє стабільніші показники. Денна температура піднімається до +5…+9°C, а нічні значення залишаються прохолодними — від -1 до +3°C. Опадів менше, лише 15 березня очікується короткочасний дощ. Сонячних або мінливо-хмарних днів буде більше, ніж дощових, що робить другу декаду більш комфортною для активного відпочинку та прогулянок.

Третя декада (21–31 березня)

Наприкінці березня погода у місті стане помітно теплішою. Денна температура тримається на рівні +6…+8°C, а нічні значення підвищуються до 0…+3°C. Опадів майже не очікується, переважатимуть ясні дні або легка мінлива хмарність. Це дозволить одеситам насолоджуватися першими справжніми весняними днями та планувати активні заходи на свіжому повітрі.

Загалом, прогноз погоди в Одесі на березень передбачає плавне потепління з поступовим відходом холодів, сонячні дні переважатимуть над похмурими, а короткі дощі залишаться лише на початку місяця.

