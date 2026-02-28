Дерматовенеролог Дарія Воробчук пояснила, після незахищеного статевого акту обов’язково потрібно звернутись до лікаря, адже симптомів може не бути, а захворювання стане хронічним, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами гості програми, людина не може провести базову самодіагностику у разі підозри на венеричне захворювання, тому що кожен збудник має певний інкубаційний період, тобто це може бути і 2-3 дні, і від тижня.

«Умовно трапився прекрасний статевий акт з маловідомою або відомою особою, але незахищений, і у вас немає даних про стан здоров'я одне одного. У такому разі правильний шлях – спостерігати за собою. Якщо з перших днів у вас не з’явилось почервоніння, висип, свербіж, дискомфорт, критичні виділення, то ви ідете до лікаря приблизно на 7-10-ий день», – стверджує Дарія Воробчук.

Якщо ж скарги виникли швидше, підкреслює вона, то не треба чекати 7-10 днів, треба звертатись ударну, але навіть і без скарг за 7-10 днів потрібно звернутись. Як пояснює лікарка, якщо навіть немає симптомів, можна зачепити захворювання у гострому стані і назначити ефективну терапію, щоб воно не перейшло у хронічну форму.

«Люди терплячі, ми любимо оце: почесалось – не критично, покапало – наче перестало, а наче не перестало. Але венеричні захворювання можуть перейти у хронічну форму мало- або навіть безсимптомно. Тобто, по суті, нічого не турбує, ну, там десь там піднило, підкололо, попекло, раз – гумозний сифіліс, ноги віднялись», – пояснює Дарія Воробчук.

