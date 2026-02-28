Саме так реалізується безкоштовне житло для ВПО в Харкові.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається через платформу «Допомагай», повідомляє Politeka.

Сервіс дозволяє знайти тимчасове проживання у безпечних містах України або за кордоном, зокрема варіанти у Харківській області.

Кожне оголошення перевіряють вручну, щоб переселенці були впевнені у безпеці та стані житла. Серед доступних пропозицій є будинки та квартири в різних районах.

Наприклад, у селі Бабаї пропонують будинок із двома кімнатами, кухнею та великою ділянкою. Ремонт базовий, туалет розташований на вулиці. Проживання підійде будь-яким категоріям людей, включно з тими, хто має домашніх тварин. Дім знаходиться поруч із лісом та озером, за 12 кілометрів від міста.

У самому Харкові також доступні квартири для переселенців. У районі Дерев’янка пропонують трикімнатну квартиру з усіма необхідними умовами та додатковими зручностями. Проживання доступне для жінок і дітей, а також для власників котів або собак. Контакт для домовленостей надається безпосередньо власником.

Ще один варіант розташований на Салтівському шосе: двокімнатну квартиру надають жінці, яка допомагатиме літній господарці, що живе в іншій кімнаті. Бабуся активна і самостійна, деталі узгоджуються телефоном із господарем.

Платформа «Допомагай» пропонує гнучкий пошук із різними фільтрами, що дозволяє швидко знайти підходящий варіант. Саме так реалізується безкоштовне житло для ВПО в Харкові, забезпечуючи переселенцям безпечне та комфортне тимчасове проживання.

Власники житла та координатори платформи радять уточнювати доступність квартир перед приїздом, щоб уникнути непорозумінь.

