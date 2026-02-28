З 1 квітня 2026 року деякі мешканці Херсонської області можуть втратити свою пенсію, про що попередили у ПФУ.

Пенсійний фонд оновив правила через які мешканці Херсонської області можуть втратити свою пенсію, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Пенсійний фонд України попередив громадян про необхідність до 1 квітня оновити або підтвердити свої персональні дані, щоб уникнути призупинення пенсійних виплат для мешканців Херсонської області. Йдеться про щорічну верифікацію, яка дозволяє перевірити актуальність інформації про отримувачів та запобігти помилкам у нарахуванні.

Внутрішньо переміщені особи повинні до 1 квітня 2026 року поінформувати Пенсійний фонд України про те, що не отримують пенсійних або страхових виплат від російської федерації. Якщо таке підтвердження не буде надане, виплату пенсії можуть припинити.

Насамперед ця вимога стосується осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто виїхав звідти на підконтрольну Україні територію чи перебуває за кордоном. Таким чином держава перевіряє відсутність подвійного отримання соціальних виплат та захищає систему пенсійного забезпечення.

Також обов’язок підтвердити дані до 1 квітня стосується передусім тих пенсіонерів, які тривалий час не зверталися до органів Пенсійного фонду, змінили документи або місце проживання, а також тих, хто отримує пенсію на банківську картку. Якщо система виявляє розбіжності або відсутність актуальної інформації, виплати можуть бути тимчасово зупинені до моменту уточнення даних.

Підвищену увагу варто приділити тим громадянам, які останнім часом змінювали особисті дані — зокрема паспорт, прізвище, місце реєстрації чи банківські реквізити для отримання виплат. У таких випадках необхідно своєчасно оновити інформацію та пройти процедуру верифікації, щоб уникнути затримок або призупинення пенсійних нарахувань.

Надати підтвердження можна кількома зручними способами: через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, під час відеоідентифікації з представником установи або надіславши письмову заяву поштою до відповідного територіального органу.

