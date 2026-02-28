У Чернівцях запровадили обмеження руху транспорту, щоб забезпечити безпечні умови під час проведення ремонтних робіт.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях стосуються двох вулиць, де комунальні служби виконуватимуть капітальний ремонт та будівельні роботи, повідомляє Politeka.

Про обмеження руху транспорту в Чернівцях проінформували на офіційному сайті міської ради.

На вулиці С. Руданського, на ділянці від вулиці Головної до вулиці А. Волошина, повністю перекриють проїзд автотранспорту.

Таке рішення прийнято у зв’язку з капітальним ремонтом по вулиці Головній, а незручності будуть діяти до 24 березня включно.

Водночас, часткові обмеження руху транспорту в Чернівцях очікують і на вулиці Каштановій, зокрема в районі будинку №33-А.

Там до 1 травня триватиме будівництво водопровідної камери, що потребує часткового перекриття проїзду для автотранспорту.

Для водіїв це означає необхідність уважного планування маршрутів та уважного дотримання тимчасових дорожніх знаків, які встановлені на проблемних ділянках.

Місцеві комунальні служби наголошують, що такі заходи є тимчасовими, але вони критично важливі для проведення робіт у безпечних умовах.

Ремонти проводяться з метою покращення інфраструктури міста, і від коректного дотримання правил на вказаних ділянках залежить безпека як водіїв, так і пішоходів.

Водіям радять завчасно планувати маршрути та уникати проїзду через вулиці з частковим або повним перекриттям. Також комунальні служби радять користуватися альтернативними шляхами для мінімізації заторів та збереження часу.

Слід зазначити, що такі роботи є регулярною практикою для підтримки міської інфраструктури у належному стані. До слова, про зміни в роботі громадського транспорту не повідомлялося.

