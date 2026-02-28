Якщо у заяві на субсидію у Волинській області пенсіонерами зазначено прохання про врахування понаднормової площі житла, нормативи житлової площі можуть бути збільшені.

Субсидії для пенсіонерів у Волинській області призначаються відповідно до норм і умов, передбачених чинним законодавством, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у пресслужбі Головного управління ПФУ у Волинській області.

Якщо у заяві на субсидію у Волинській області пенсіонерами зазначено прохання про врахування понаднормової площі житла, нормативи житлової площі можуть бути збільшені на 30%. При цьому вона застосовується лише для домогосподарств, у складі яких перебувають виключно непрацездатні та непрацюючі особи.

Приклади розрахунку площі:

Норма на 1 особу: 48,87 м² + 30% = 63,53 м²

Приклад: Одинокий пенсіонер проживає у трикімнатній квартирі площею 65 м². Стандартна субсидія нараховується на 48,87 м², але за бажанням та відповідним зазначенням у заяві він може отримати субсидію на понаднормову площу — 63,53 м².

Норма на 2 особи: 62,52 м² + 30% = 81,28 м²

Приклад: Літнє подружжя мешкає у приватному будинку площею 105 м². Стандартна норма для двох осіб становить 62,52 м². Якщо в заяві зазначено бажання врахувати понаднормову площу, субсидія розраховується на 81,28 м².

Норма на 3 особи: 76,17 м² + 30% = 99,02 м²

Приклад: Літнє подружжя та їхній син, який є особою з інвалідністю і не працює, проживають у приватному будинку площею 96 м². Субсидія тоді розраховується на 76,17 м², але з урахуванням зазначення у заяві на понаднормову площу — на всю фактичну площу житла, тобто 96 м².

У такий спосіб, право на субсидію на понаднормову площу дає змогу домогосподарствам із непрацездатними членами отримати фінансову підтримку відповідно до їхніх реальних потреб, але лише якщо це прямо зазначено у заяві.

