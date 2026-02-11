Відповідно до положень закону про Державний бюджет, зросла одна з доплат для пенсіонерів в Харківській області.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області може отримати частина українців поважного віку, розмір надбавки зріс в 2026 році, пише Politeka.net.

Про це йдеться у законі "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Це стосується пенсіонерів, яким надано статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зазначені категорії громадян, які проживали в зоні забруднення радіацією станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, можуть отримувати доплату для пенсіонерів в Харківській області у розмірі 2 595 гривень.

Згідно зі статтею 45 "Про Державний бюджет України на 2025 рік", минулого року пенсіонери з таким статусом отримували 2 361 гривню доплати — тобто вона зросла на 234 гривні.

Відповідно до положень закону про Державний бюджет, право на відповідні доплати втрачають пенсіонери, які після аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року виїхали із зони обов’язкового або гарантованого добровільного відселення, а згодом повернулися туди для постійного проживання.

Також надбавка не призначається громадянам, які зареєстрували місце проживання або переїхали на постійне проживання до цих зон уже після катастрофи на ЧАЕС.

Виплату припиняють і в разі, якщо пенсіонер залишає територію радіоактивного забруднення та змінює місце постійного проживання. Окремо передбачено, що доплата скасовується й тоді, коли пенсіонер працевлаштовується за межами відповідних зон.

Для призначення або підтвердження такої доплати Пенсійний фонд України здійснює перевірку даних про постійне місце проживання пенсіонера шляхом звірення інформації з державними реєстрами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що можна отримати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто з переселенців має шанс отримати виплату на проживання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: яку виплату нададуть з лютого.