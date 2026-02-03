Грошова допомога для ВПО у Харківській області дозволяє родинам з дітьми покривати першочергові витрати.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області з лютого 2026 року почне нараховуватися дітям із сімей внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.net.

Щомісячний розмір підтримки становитиме 3 000 гривень на одну дитину. Кошти виплачуватимуться в межах оновлених державних механізмів соціального захисту.

Про ухвалене рішення поінформував голова парламентського Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. За його словами, ініціативу підготувало міжфракційне об’єднання, яке займається питаннями переселенців, а остаточне впровадження передбачене постановою уряду.

Паралельно у Верховній Раді розглядають можливість розширення фінансових гарантій для інших категорій ВПО. Серед пропозицій — встановлення мінімального гарантованого доходу не нижче 10 380 гривень на місяць для однієї людини.

З початку 2026 року діятимуть також оновлені правила нарахування виплат на проживання. Допомогу продовжуватимуть на наступні шість місяців, якщо середній дохід родини за квартал не перевищує чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. Наразі цей показник дорівнює 2 595 гривням.

Експерти зазначають, що грошова допомога для ВПО у Харківській області дозволяє родинам з дітьми покривати першочергові витрати та адаптуватися до життя у нових громадах.

Громадянам радять уважно стежити за офіційними повідомленнями та завчасно готувати документи. Це допоможе уникнути затримок і своєчасно отримати передбачену підтримку.

Крім того, у Харкові також можна отримати безкоштовне житло.

На кожну особу або сім’ю заводять облікову справу та присвоюють індивідуальний номер для подальшої ідентифікації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Харкові: хто отримає підвищені виплати у 2026 році.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Харкові: з популярними товарами виникли великі проблеми.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харківській області: ціни суттєво виросли.