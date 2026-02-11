Согласно положениям закона о Государственном бюджете, возросла одна из доплат для пенсионеров в Харьковской области.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области может получить часть украинцев солидного возраста, размер надбавки вырос в 2026 году, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в законе "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Это касается пенсионеров, которым предоставлен статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Указанные категории граждан, проживавших в зоне загрязнения радиацией на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года, могут получать доплату для пенсионеров в Харьковской области в размере 2 595 гривен.

Согласно статье 45 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", в прошлом году пенсионеры с таким статусом получали 2 361 гривну - то есть она выросла на 234 гривны.

Согласно положениям закона о Государственном бюджете, право на соответствующие надбавки теряют украинцы, которые после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года выехали из зоны обязательного или гарантированного добровольного отселения, а затем вернулись туда для постоянного проживания.

Также надбавка не назначается гражданам, которые зарегистрировали место жительства или переехали на постоянное проживание в эти зоны уже после катастрофы на ЧАЭС.

Выплату прекращают и в случае, если украинец покидает территорию радиоактивного загрязнения и меняет место жительства. Отдельно предусмотрено, что доплата отменяется и тогда, когда пенсионер трудоустраивается вне соответствующих зон.

Для назначения или подтверждения такой доплаты Пенсионный фонд Украины проверяет данные о постоянном месте жительства пенсионера путем сверки информации с государственными реестрами.

