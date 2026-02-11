Дефіцит продуктів в Одесі не прогнозується, попри пошкодження олійних підприємств, повідомляє Politeka.

Фахівці пояснюють, що внутрішнє споживання соняшникової олії в країні становить лише 5,6–8% від загального виробництва. Це забезпечує достатній запас для місцевого ринку, навіть після ударів по критичній інфраструктурі.

Міністерство економіки запевняє, що ціни на основні товари залишаться стабільними. Водночас аналітики «АПК-Інформ» звертають увагу на низку факторів, здатних вплинути на вартість олії найближчим часом. Експертка Світлана Киричок зазначає, що підвищений попит на експортні партії, обмежена активність аграріїв у продажах сировини та виробничі ризики можуть трохи збільшити ціну.

Вона додає, що зростання витрат на електроенергію, необхідність додаткових генераторів, логістичні витрати та страхові платежі також впливають на собівартість продукції. Проте, за її словами, суттєвого подорожчання соціально значущої олії очікувати не варто.

Державне регулювання цін на соняшникову олію діє з 30 грудня 2021 року. Якщо роздрібна ціна підвищується на понад 15% — продавці повинні заздалегідь попереджати споживачів за 30 днів. При зростанні на 10–15% — за два тижні, а при 5–10% — за три дні. Торгова надбавка обмежена 10% оптової вартості виробника або митної ціни.

Таким чином, дефіцит продуктів в Одесі залишатиметься мінімальним, а державне регулювання допомагає стримувати потенційне підвищення вартості олії для населення.

Місцевим жителям рекомендують уважно відстежувати ціни, планувати покупки та зберігати спокій, щоб забезпечити стабільне забезпечення продуктами.

Джерело: glavcom

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.