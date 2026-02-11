Дефицит продуктов в Одессе будет минимальным, а государственное регулирование помогает сдерживать потенциальное повышение стоимости масла для населения.

Дефицит продуктов в Одессе не прогнозируется, несмотря на повреждения масличных предприятий, сообщает Politeka.

Специалисты объясняют, что внутреннее потребление подсолнечного масла в стране составляет всего 5,6–8% общего производства. Это обеспечивает достаточный запас для местного рынка даже после ударов по критической инфраструктуре.

Министерство экономики уверяет, что цены на основные товары останутся стабильными. В то же время, аналитики «АПК-Информ» обращают внимание на ряд факторов, способных повлиять на стоимость масла в ближайшее время. Эксперт Светлана Киричок отмечает, что повышенный спрос на экспортные партии, ограниченная активность аграриев в продажах сырья и производственные риски могут несколько увеличить цену.

Она добавляет, что рост расходов на электроэнергию, необходимость дополнительных генераторов, логистические расходы и страховые платежи влияют также на себестоимость продукции. Однако, по ее словам, существенного подорожания социально-значимого масла ожидать не стоит.

Государственное регулирование цен на подсолнечное масло действует с 30 декабря 2021 года. Если розничная цена повышается более чем на 15% — продавцы должны заранее предупреждать потребителей за 30 дней. При росте на 10-15% - за две недели, а при 5-10% - за три дня. Торговая надбавка ограничена 10% оптовой стоимости производителя или таможенной цены.

Таким образом, дефицит продуктов в Одессе остается минимальным, а государственное регулирование помогает сдерживать потенциальное повышение стоимости масла для населения.

Местным жителям рекомендуют внимательно отслеживать цены, планировать покупки и сохранять спокойствие для обеспечения стабильного обеспечения продуктами.

Источник: glavcom

