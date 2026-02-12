Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області у 2026 році надається за оновленими умовами, повідомляє Politeka.

За інформацією Пенсійного фонду України, фінансову підтримку отримують внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку та підтвердили потребу у коштах. Виплати нараховуються на шість місяців із можливістю продовження за дотримання умов програми.

Основна умова для участі — середньомісячний дохід родини за попередні три місяці не має перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність. На початок 2026 року базова сума становить 2 595 гривень на одного члена сім’ї, а максимальна — 10 380 гривень.

Деякі категорії переселенців отримують виплати незалежно від доходу. До них належать пенсіонери з низьким доходом, люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з особливими потребами до повноліття, сироти, молодь до 23 років без батьків, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Оформлення допомоги здійснюється через місцеві управління соціального захисту населення. Заявники подають документи, що підтверджують статус ВПО та доходи. Після перевірки інформації ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області.

Програма частково покриває витрати на оренду житла, харчування та базові потреби. Це дозволяє родинам зберігати стабільність бюджету, швидше облаштовувати побут і адаптуватися до нового середовища.

Регулярні виплати допомагають планувати щомісячні витрати та уникати непередбачених фінансових труднощів, забезпечуючи переселенцям підтримку у повсякденному житті.

