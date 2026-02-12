Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Одесской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области в 2026 году предоставляется по обновленным условиям, сообщает Politeka.

По информации Пенсионного фонда Украины, финансовую поддержку получают внутренне перемещенные лица, состоящие на учете и подтвердившие потребность в средствах. Выплаты начисляются на шесть месяцев с возможностью продления при соблюдении условий программы.

Основное условие для участия – среднемесячный доход семьи за предыдущие три месяца не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На начало 2026 года базовая сумма составляет 2595 гривен на одного члена семьи, а максимальная - 10380 гривен.

Некоторые категории переселенцев получают выплаты вне зависимости от дохода. К ним относятся пенсионеры с низким доходом, люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с особыми потребностями в возрасте, сироты, молодежь до 23 лет без родителей, а также опекуны и приемные семьи.

Оформление помощи осуществляется через местные управления социальной защиты населения. Заявители представляют документы, подтверждающие статус ВПЛ и доходы. После проверки информации принимается решение о начислении денежных средств. Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Одесской области.

Программа частично покрывает расходы по аренде жилья, питанию и базовым потребностям. Это позволяет семьям сохранять стабильность бюджета, быстрее обустраивать быт и адаптироваться к новой среде.

Регулярные выплаты помогают планировать ежемесячные расходы и избегать непредвиденных финансовых затруднений, обеспечивая переселенцам поддержку в повседневной жизни.

