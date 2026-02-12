Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зумовлене зростанням витрат на електроенергію.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися централізованого водопостачання та водовідведення у всіх громадах, які обслуговує КП «Облводоканал».

Нові ставки вже відображені у платіжках мешканців та введені відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306.

Для домогосподарств без бізнес-діяльності кубометр води коштує 45,54 грн без ПДВ та 54,65 грн з податком. Послуги каналізації обійдуться у 44,74 грн без ПДВ і 53,69 грн з податком. Комерційні підприємства сплачуватимуть 24,44 грн за кубометр без ПДВ і 29,33 з ПДВ.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому тарифи на його жителів не поширюються. Для решти громад підвищення спрямоване на стабільну роботу мереж, своєчасне обслуговування обладнання та модернізацію систем водопостачання і каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зумовлене зростанням витрат на електроенергію, ремонт обладнання та технічне обслуговування, а також закупівлею матеріалів для безперебійного забезпечення послуг. Це дозволяє підтримувати тиск у трубопроводах, уникати аварій та гарантувати якість води.

Фахівці радять мешканцям контролювати нарахування, перевіряти показники лічильників, планувати бюджет і вчасно оплачувати рахунки. Такі дії допомагають уникнути заборгованості, штрафів та забезпечують стабільну роботу водопостачання і каналізаційних систем.

Регулярне дотримання графіку оплати та економне використання ресурсів дозволяє зменшити платіжки та підтримувати ефективність інфраструктури навіть під час пікових навантажень.

