Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області зумовлене ростом мінімальної зарплати, збільшенням вартості електроенергії, пального та матеріалів, а також підвищенням податкового навантаження.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набуло чинності від початку 2026 року і стосується водопостачання, каналізації та вивезення сміття у громадах регіону, повідомляє Politeka.

З початку року мешканці платять за комунальні послуги за оновленими тарифами. Рішення ухвалили Канівська міська рада та виконавчий комітет після детального аналізу витрат місцевих підприємств і фінансових показників.

Централізоване водопостачання тепер коштує 55,74 гривні за кубометр, водовідведення — 38,28 гривні. Оплата за вивезення побутових відходів зросла в середньому на 17 відсотків. Для мешканців багатоквартирних будинків із контейнерною системою встановлено щомісячний платіж 48,14 гривні з людини. У приватному секторі плата складає 48,14 гривні за контейнер або 40,02 гривні без його використання. Перевезення змішаних відходів коштує 127,49 гривні за кубометр для населення, 138,74 — для бюджетних установ і 182,48 — для інших організацій.

У профільному відділі житлово-комунального господарства зазначили, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області зумовлене ростом мінімальної зарплати, збільшенням вартості електроенергії, пального та матеріалів, а також підвищенням податкового навантаження. Попередні ставки не покривали фактичних витрат підприємств, що могло вплинути на якість надання послуг.

Частину фінансового навантаження компенсують субсидії та пільги для соціально вразливих категорій, що дозволяє підтримувати роботу інженерних мереж, своєчасно виплачувати зарплати працівникам і забезпечувати стабільне функціонування систем водопостачання та каналізації.

Фахівці радять мешканцям планувати щомісячний бюджет, відстежувати офіційну інформацію та вчасно оплачувати рахунки. Це допомагає уникнути заборгованості, зберегти безперебійну роботу комунальних систем та підтримати якість послуг у громаді.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: на якій посаді пропонують від 30 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.