Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві у 2026 році продовжує надаватися у вигляді гарячих обідів та напоїв, повідомляє Politeka.

Програма охоплює літніх людей, переселенців та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах через війну або фінансові труднощі.

Ініціативу реалізує благодійна організація «Їжа життя». Волонтери готують страви з дотриманням високих стандартів гігієни. Раціон включає вегетаріанські та веганські продукти, що забезпечують необхідну енергетичну цінність для людей похилого віку.

Безкоштовні обіди доступні як мешканцям столиці, так і переселенцям із районів, що постраждали від бойових дій або стихійних лих. Видача проводиться тричі на тиждень: понеділок, середа та п’ятниця. Основні локації: парк «Веселка» на вул. Мрії о 13:30, вул. Новомостицька, 2-Г о 14:00, та вул. Нижній Вал, 23 о 15:30.

Організатори закликають відвідувачів повідомляти сусідів і знайомих, щоб допомога дійшла до всіх, хто її потребує. Крім харчування, волонтери забезпечують мінімальний соціальний супровід: спілкуються з пенсіонерами, консультують щодо базових потреб та здорового способу життя.

Завдяки ініціативі, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дозволяє регулярно отримувати поживні обіди, економити кошти та час, а також підтримувати соціальні контакти навіть у складні періоди.

Для зручності та безпеки організатори радять ознайомитися з графіком заздалегідь та дотримуватися правил роздачі на кожній точці. Усі охочі можуть звертатися до волонтерів за додатковою інформацією, щоб своєчасно отримати підтримку.

